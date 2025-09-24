Ричмонд
Остановившийся в ООН эскалатор стал предметом расследования секретной службы США

Американские власти, включая Секретную службу, инициировали разбирательство в связи с внезапной остановкой эскалатора в здании ООН в момент, когда на него ступили президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп.

Американские власти, включая Секретную службу, инициировали разбирательство в связи с внезапной остановкой эскалатора в здании ООН в момент, когда на него ступили президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Наши специалисты, включая сотрудников Секретной службы, проводят расследование для установления всех обстоятельств инцидента, отметила Левитт.

Она подчеркнула, что если в ходе проверки будет доказан умысел со стороны персонала ООН, виновные понесут заслуженное наказание.

Ранее в социальной сети X представительница Белого дома опубликовала заявление, в котором настаивала на увольнении причастных и немедленном расследовании, если остановка эскалатора окажется преднамеренной.

Телеканалы распространили видеозапись, где запечатлено, как чета Трампов вынужденно продолжила подъем пешком после остановки механизма. В ООН пояснили, что причиной могло стать случайное срабатывание защитной системы, вызванное действиями оператора, снимавшего прибытие президентской пары.

Читайте также: Трамп и его супруга оказались в неловкой ситуации на Генассамблее ООН.

