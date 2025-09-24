Остановившийся в ООН эскалатор стал предметом расследования секретной службы США

Американские власти, включая Секретную службу, инициировали разбирательство в связи с внезапной остановкой эскалатора в здании ООН в момент, когда на него ступили президент Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.