В Тайшете бывшая бухгалтер больницы присвоила себе более 11 млн рублей

В Тайшете бывшая бухгалтер больницы присвоила себе более 11 миллионов рублей. 39-летняя женщина на протяжении трех лет начисляла излишние выплаты работникам из бюджета медицинского учреждения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.
— После этого бухгалтер обманула коллег, убедив их перевести деньги на её счёт, а затем распорядилась ими по своему усмотрению, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В отношении женщины следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Суд признал обвиняемую виновной и приговорил ее к лишению свободы на 3,5 года в колонии общего режима.
