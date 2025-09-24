Ричмонд
В Тайшете бывшая бухгалтер больницы присвоила себе более 11 млн рублей

Женщина начисляла работникам излишние выплаты, а затем просила их перевести обратно на личный счет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете бывшая бухгалтер больницы присвоила себе более 11 миллионов рублей. 39-летняя женщина на протяжении трех лет начисляла излишние выплаты работникам из бюджета медицинского учреждения. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре Иркутской области.

— После этого бухгалтер обманула коллег, убедив их перевести деньги на её счёт, а затем распорядилась ими по своему усмотрению, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В отношении женщины следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Суд признал обвиняемую виновной и приговорил ее к лишению свободы на 3,5 года в колонии общего режима.

