Польша официально уведомила Беларусь об открытии границы

Открытие границы подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он сообщил, что совместно с министром внутренних дел принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска с Беларусью. Граница между Польшей и Беларусью была закрыта в ночь на 12 сентября. Причиной стали масштабные российско-белорусские военные учения «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. С момента закрытия границы польские пограничные службы усилили меры безопасности. Белорусские СМИ публиковали видеозаписи, как польские службы устанавливают защитные барьеры и заграждения из колючей проволоки.