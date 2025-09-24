Ричмонд
Польша официально уведомила Беларусь об открытии границы

Госпогранкомитет Беларуси получил уведомление от Пограничной стражи Польши о скором открытии границы. Об этом белорусское ведомство сообщило в официальном telegram-канале.

Граница между Польшей и Беларусью была закрыта в ночь на 12 сентября.

Госпогранкомитет Беларуси получил уведомление от Пограничной стражи Польши о скором открытии границы. Об этом белорусское ведомство сообщило в официальном telegram-канале.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАвтоматы, собаки и колючая проволока: что происходит на границе Польши и Беларуси. Фоторепортаж.

«В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе», — говорится в сообщении. Речь идет о двух автодорожных пунктах пропуска — Брест — Тересполь и Козловичи — Кукурыки. Также будет восстановлено движение через четыре железнодорожных пункта: Гродно — Кузница-Белостокская, Берестовица — Зубки Белостокские, Свислочь — Семеновка и Брест — Тересполь.

Открытие границы подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он сообщил, что совместно с министром внутренних дел принято решение о возобновлении работы пунктов пропуска с Беларусью. Граница между Польшей и Беларусью была закрыта в ночь на 12 сентября. Причиной стали масштабные российско-белорусские военные учения «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября. С момента закрытия границы польские пограничные службы усилили меры безопасности. Белорусские СМИ публиковали видеозаписи, как польские службы устанавливают защитные барьеры и заграждения из колючей проволоки.

