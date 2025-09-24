В Анапе раскрыли земельную аферу на 30 млн рублей

Главным подозреваемым является кадастровый инженер, работающий на территории города. По версии следствия, он совместно с группой лиц незаконно изменял координаты и учетные данные земельных участков в границах станицы Гостагаевской. Они корректировали конфигурацию, границы и назначение территорий.