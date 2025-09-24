Ричмонд
Загрязнения воздуха не выявлено: Минэкологии Башкирии прокомментировало ситуацию по атаке БПЛА на «Газпром нефтехим Салават»

В Салавате не выявили превышений загрязнения воздуха после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил, что после сегодняшней атаки беспилотников на «Газпром нефтехим Салават» превышений загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано. Об этом он заявил на своей личной странице в социальных сетях.

По словам чиновника, на месте работают специалисты ведомства, которые проводят мониторинг качества воздуха с помощью автоматических станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА), расположенных на улице Салавата Юлаева, 8б и Первомайской, 18. Также в город направлена передвижная экологическая лаборатория.

Фазылов уточнил, что по данным на 11:30 часов превышений загрязняющих веществ на станциях и в передвижной лаборатории не выявлено. В ходе исследований отобраны пробы воздуха на содержание бензола, толуола, этилбензола, аммиака, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода и различных видов ксилола в районе улицы Первомайской, 51.

Министр подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле, и мониторинг экологической обстановки продолжается.

