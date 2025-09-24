Красноярский «Роев ручей» поддержит новосибирский зоопарк после пожара

Парк флоры и фауны «Роев ручей» из Красноярска выразил готовность поддержать новосибирский зоопарк, пострадавший от ночного пожара, в результате которого погибли пять животных. Об этом сообщил пресс-секретарь красноярского парка Олег Чипура в соцсетях новосибирского зоопарка, пишет МК-Красноярск.
«В “Роевом ручье” живёт множество животных, прибывших ранее из Новосибирска. Между нашими учреждениями — давние и тёплые отношения. Любая беда в зоопарке всегда вызывает солидарность и готовность помочь со стороны коллег и всего зоопарковского сообщества», — отметили в красноярском зоосаде.
Конкретные формы поддержки пока не определены — они будут согласованы после того, как новосибирская сторона оценит свои потребности. Пресс-секретарь также передал соболезнования сотрудникам зоопарка имени Р. А. Шило.
После трагедии в Новосибирске руководство «Роева ручья» провело экстренное совещание и инициировало проверку систем противопожарной безопасности на своей территории.
Напомним, пожар в новосибирском зоопарке произошёл в ночь на 24 сентября. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Погибли пять животных: чёрно-пёстрая корова, шотландский бык, две ламы и одна альпака.