Красноярский «Роев ручей» поддержит новосибирский зоопарк после пожара

Конкретные формы поддержки пока не определены — они будут согласованы после того, как новосибирская сторона оценит свои потребности.

Источник: прокуратура Новосибирской области

Парк флоры и фауны «Роев ручей» из Красноярска выразил готовность поддержать новосибирский зоопарк, пострадавший от ночного пожара, в результате которого погибли пять животных. Об этом сообщил пресс-секретарь красноярского парка Олег Чипура в соцсетях новосибирского зоопарка, пишет МК-Красноярск.

«В “Роевом ручье” живёт множество животных, прибывших ранее из Новосибирска. Между нашими учреждениями — давние и тёплые отношения. Любая беда в зоопарке всегда вызывает солидарность и готовность помочь со стороны коллег и всего зоопарковского сообщества», — отметили в красноярском зоосаде.

Конкретные формы поддержки пока не определены — они будут согласованы после того, как новосибирская сторона оценит свои потребности. Пресс-секретарь также передал соболезнования сотрудникам зоопарка имени Р. А. Шило.

После трагедии в Новосибирске руководство «Роева ручья» провело экстренное совещание и инициировало проверку систем противопожарной безопасности на своей территории.

Напомним, пожар в новосибирском зоопарке произошёл в ночь на 24 сентября. По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Погибли пять животных: чёрно-пёстрая корова, шотландский бык, две ламы и одна альпака.