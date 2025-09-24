Сотрудник санатория в Петербурге ударил 9-летнего мальчика в живот

Накануне, 23 сентября 2025 года, в полицию Петродворцового района Санкт-Петербурга поступило сообщение из одной из больниц о госпиталиации мальчика со странными травмами.
9-летнего ребенка из Пушкина привезли в медучреждение в сопровождении родителя. Врачи диагностировали у юного пациента ушиб передней брюшной стенки. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.
По словам ребенка, накануне, 22 сентября, в санатории в доме 9 по Собственному проспекту, он получил удар ногой в живот от работника учреждения.
По факту произошедшего полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.