Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудник санатория в Петербурге ударил 9-летнего мальчика в живот

Полиция проверяют произошедший инцидент.

Источник: Аргументы и факты

Накануне, 23 сентября 2025 года, в полицию Петродворцового района Санкт-Петербурга поступило сообщение из одной из больниц о госпиталиации мальчика со странными травмами.

9-летнего ребенка из Пушкина привезли в медучреждение в сопровождении родителя. Врачи диагностировали у юного пациента ушиб передней брюшной стенки. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести.

По словам ребенка, накануне, 22 сентября, в санатории в доме 9 по Собственному проспекту, он получил удар ногой в живот от работника учреждения.

По факту произошедшего полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.