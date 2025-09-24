Ричмонд
Десятилетняя пассажирка мопеда пострадала в ДТП в Севастополе

Водитель наехал на бордюр, после чего мопед перевернулся.

Источник: Госавтоинспекция Севастополя/Tg

На улице Пластунской в Севастополе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, в том числе несовершеннолетняя пассажирка. Об этом проинформировала пресс-служба Госавтоинспекции города.

ДТП произошло 23 сентября около 20:00. По данным Госавтоинспекции, 36-летний водитель мопеда Racer вез на заднем сиденье 10-летнего ребенка, на скорости он потерял управление и наехал на бордюр, после чего мопед перевернулся.

Водитель и пассажир находились в мотошлемах, однако оба получили травмы и были доставлены в больницу.