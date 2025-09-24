Ричмонд
Мэр Салавата: в результате атаки беспилотников на «Газпром нефтехим Салават» никто не пострадал

Из-за атаки БПЛА на «Газпром нефтехим Салават» никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Салавата Марат Загидуллин выступил с заявлением по поводу сегодняшней атаки беспилотников на предприятие «Газпром нефтехим Салават». По предварительным данным, пострадавших и жертв среди сотрудников предприятия и жителей города нет.

Как заявил градоначальник, на месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят оценку масштабов повреждений. В настоящее время реализуются все необходимые меры по ликвидации возгорания.

Мэр подчеркнул, что угрозы для жителей города нет. Все показатели экологической безопасности в Салавате находятся в пределах нормы.

Ранее министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов сообщил, что после сегодняшней атаки беспилотников на «Газпром нефтехим Салават» превышений загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

