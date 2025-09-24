Семейная пара купила дом с мумией на Гродненщине. Подробности истории рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Мумифицированный труп мужчины обнаружили супруги в подвальном помещении дома, который они только недавно приобрели. Решив навести порядок в подвале они во время уборки и обнаружили мумию человека. О своей находке семейная пара сообщила в дежурную часть Сморгонского РОВД.
Первоначально определить личность умершего не удалось: при нем не оказалось каких-либо документов, поэтому за дело взялись судебные эксперты.
Несмотря на изменения папиллярных узоров и высыхание кожи судебный эксперт смог получить отпечатки пальцев для проведения сравнительного анализа.
По итогам судебной дактилоскопической экспертизы было установлено, что погибший — житель Сморгонского района, 1975 года рождения, который ранее числился пропавшим без вести. Позже были найдены его родственники, которым сообщили о случившемся.
В настоящее время по данному делу ведется проверка.
