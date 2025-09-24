Семейная пара купила дом с мумией на Гродненщине

Мумифицированный труп мужчины обнаружили супруги в подвальном помещении дома, который они только недавно приобрели. Решив навести порядок в подвале они во время уборки и обнаружили мумию человека. О своей находке семейная пара сообщила в дежурную часть Сморгонского РОВД.