В Ростовской области потушили две полыхающие бани

Две бани потушили в Ростовской области. К счастью, люди не пострадали, рассказали в ГУ МЧС России по региону.
Первое возгорание случилось 20 сентября в Каменске-Шахтинском. Огонь охватил кровлю постройки на 15 кв. метрах. Семья, которая в момент пожара находилась в бане, успела эвакуироваться. По версии МЧС, пламя появилось из-за нарушения правил эксплуатации дымовой трубы.
Второй пожар произошел в ночь на 22 сентября в хуторе Галдин Чертковского района. Хозяин вовремя заметил дым и вызвал спасателей. Возгорание на 30 кв. метрах ликвидировали пять человек, использовалось две единицы техники. В этом случае, предварительно, зафиксировали неисправность электропроводки.
Жителям Дона напоминают: нужно периодически проверять состояние печей, дымоходов, проводки и электрооборудования. Нельзя оставлять печь без присмотра, для розжига запрещено применять легковоспламеняющиеся жидкости.
Особое внимание следует уделить планированию при строительстве бани. Необходимо выбирать безопасное расположение постройки и соблюдать необходимое расстояние между зданиями.
