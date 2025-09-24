В Ростовской области потушили две полыхающие бани

Второй пожар произошел в ночь на 22 сентября в хуторе Галдин Чертковского района. Хозяин вовремя заметил дым и вызвал спасателей. Возгорание на 30 кв. метрах ликвидировали пять человек, использовалось две единицы техники. В этом случае, предварительно, зафиксировали неисправность электропроводки.