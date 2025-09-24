Жительница Хомутово выманивала деньги у жен и матерей военнослужащих. Женщина через мессенджер находила родственников бойцов, которые пропали без вести, и предлагала им помощь в организации поисков за деньги. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала Ирины Волк.