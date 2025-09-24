Ричмонд
Жительница Хомутово выманивала деньги у жен и матерей военнослужащих

Получив вознаграждение, аферистка сообщала близким, что военнослужащие погибли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница Хомутово выманивала деньги у жен и матерей военнослужащих. Женщина через мессенджер находила родственников бойцов, которые пропали без вести, и предлагала им помощь в организации поисков за деньги. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала Ирины Волк.

— Получив вознаграждение, аферистка сообщала близким, что военнослужащие погибли, — уточняется в сообщении.

Задержанная оказывала на потерпевших психологическое воздействие. Фото: телеграм-канал Ирины Волк.

Когда женщина узнала, что пострадавшие обратились в полицию, она начала оказывать на них психологическое воздействие, требуя забрать заявления.

Правоохранители завели в отношении мошенницы два уголовных дела. Ее заключили под стражу. Также у следствия есть основания подозревать ее в причастности к ряду подобных преступлений. Расследование продолжается.

