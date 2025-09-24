Стало известно об итогах проверки гибели главы СУ СКР Прикамья Сарапульцева

Проверка, проведённая после гибели главы СУ СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева, была завершена, сообщает 59.RU.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в 2021 году в Перми. Бывший руководитель краевого следственного управления СКР был найден мёртвым в своём доме 21 сентября, на следующий день после нападения в Пермском университете. Сообщалось, что после инцидента в ПГНИУ в Перми прошло совещание с главой СК РФ.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что уголовное дело после инцидента не было возбуждено. Следователи проводили проверку, но о её результатах не было известно даже спустя три года. Об итогах сообщили лишь в сентябре 2025 года.
Как рассказывает портал со ссылкой на вдову следователя Ольгу Сарапульцеву, женщине передали результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы. После опроса круга общения главы СУ СКР по Пермскому краю были сделаны выводы о его состоянии в период перед гибелью.
Портал сообщает, что у него не нашли следов суицидоопасного состояния. Индивидуальных особенностей, которые могли повлиять на его поведение в подобной ситуации, также не обнаружили. Ольга считает, что во время экспертизы опрашивали людей, которые достаточно редко видели погибшего. Вдова считает, что её супруг был убит.
По воспоминаниям пермячки, перед гибелью Сергей готовился ко дню рождения сына и отпуску, после которого он планировал выйти на пенсию. Версию со скандалом на совещании, которая распространялась в СМИ, Ольга также отрицает. Женщина по сей день считает, что в доме, где нашли погибшего, побывал кто-то ещё.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, каким Сергей Сарапульцев запомнился людям, которые были знакомы с ним как с руководителем краевого СУ СКР, так и с человеком. Тело следователя обнаружили в сентябре 2021 года после теракта в ПГНИУ. После его смерти вдова Ольга выдвигала версии об убийстве и причастности к его гибели постороннего человека.