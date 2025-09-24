Стало известно об итогах проверки гибели главы СУ СКР Прикамья Сарапульцева

Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о том, каким Сергей Сарапульцев запомнился людям, которые были знакомы с ним как с руководителем краевого СУ СКР, так и с человеком. Тело следователя обнаружили в сентябре 2021 года после теракта в ПГНИУ. После его смерти вдова Ольга выдвигала версии об убийстве и причастности к его гибели постороннего человека.