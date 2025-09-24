Прокуратура возбудила уголовное дело из-за чужих долгов у 9-летней омички

Ранее сообщалось о 9-летней школьнице из Омска, которая столкнулась с проблемой начисления чужих долгов по СНИЛСу. Прокуратура Подмосковья инициировала возбуждение уголовного дела по факту неправомерного доступа к компьютерной информации.
С мая 2024 года на девочку было начислено более 200 долгов, которые приходили со всей страны. Эти долги начислялись по СНИЛСу ребёнка. Ситуация начала развиваться после того, как омичка привязала документы дочери к сервису «Госуслуги» для использования в системе «Дневник.ру». Поначалу долги появлялись и исчезали после жалоб, но если бы пришлось их оплачивать, сумма составила бы более 8 млн рублей.
Семья уже несколько раз обращалась к судебным приставам, прокуратуре и Следственному комитету. Одним из последних инцидентов стало повторное начисление долга в 20 тысяч рублей по делу жителя Мытищ Московской области, который был погашен ранее. После вмешательства прокуратуры из базы данных был исключён СНИЛС девочки, но долги продолжают начисляться.
Мама девочки считает, что взыскатели используют СНИЛС её дочери из-за отсутствия второго документа реального должника, что позволяет им подставлять чужие данные в судебные документы. Прокуратура проверяет действия приставов и других должностных лиц, а также проводит необходимые следственные действия по уголовному делу, сообщает omsk.aif.ru.
В августе 2025 года омичка обнаружила 89 новых начислений на сумму более полумиллиона рублей, что вызывает серьёзные опасения о повторении подобных ситуаций в будущем. Хотя прокуратура предложила выдачу нового СНИЛСа, ведомство отказало, так как такая мера не предусмотрена законодательством.
Следственный комитет и прокуратура продолжат контролировать расследование и предпринимать меры для исправления ситуации.