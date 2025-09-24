Прокуратура возбудила уголовное дело из-за чужих долгов у 9-летней омички

С мая 2024 года на девочку было начислено более 200 долгов, которые приходили со всей страны. Эти долги начислялись по СНИЛСу ребёнка. Ситуация начала развиваться после того, как омичка привязала документы дочери к сервису «Госуслуги» для использования в системе «Дневник.ру». Поначалу долги появлялись и исчезали после жалоб, но если бы пришлось их оплачивать, сумма составила бы более 8 млн рублей.