Огромный шрам на лице: ребенок получил травму на детской площадке в Михайловке

Прокуратура проводит проверку.

Источник: PrimaMedia.ru

В селе Михайловка ребенок получил травму на детской площадке. Всему виной конструктивные особенности игрового оборудования. Прокуратура проводит проверку, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

В новых медиа сообщают, что инцидент произошел рядом с домом культуры. Со слов матери пострадавшего мальчика, стойки площадки расположены слишком близко к крутящейся платформе. Это привело к травме мальчика и появлению большого шрама на его лице.

Прокуратура начала проверку. Устанавливаются обстоятельства инцидента. По результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и безопасность игровой площадки, а также принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.

Напомним, в июле прокуратура проводила проверку после инцидента, произошедшего на улице Нейбута во Владивостоке. По данным надзорного ведомства, согласно сообщениям СМИ и свидетельствам очевидцев, девочка упала с обрыва высотой более трёх метров, расположенного вблизи детской площадки. В результате она получила перелом предплечья и множественные ушибы и была госпитализирована.

Кроме того, ранее прокуратура проводила проверку по факту падения детского городка на ребёнка в Лесозаводске. Инцидент произошёл 19 июня, когда девочка гуляла рядом с конструкцией, расположенной на улице Мира.