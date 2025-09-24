В Калининграде осудили банду контрабандистов янтаря

В Калининграде осудили участников организованной преступной группы, обвиняемых в контрабанде более 285 кг янтаря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Фигуранты — шесть жителей региона. В 2023 году они незаконно перевезли через границу янтарь, спрятанный в прицепе грузовика между паллетами с перевозимым грузом.
Задержали злоумышленников сотрудники ФСБ. Из незаконного оборота изъяли тогда янтарь общей стоимостью более 2,9 млн рублей.
Мужчины получили от 7 лет и 1 месяца до 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.