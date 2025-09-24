Ричмонд
В Калининграде осудили банду контрабандистов янтаря

Шесть человек получили сроки в Калининграде за контрабанду 285 кг янтаря.

Источник: пресс-служба прокуратуры Калининградской области

В Калининграде осудили участников организованной преступной группы, обвиняемых в контрабанде более 285 кг янтаря, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фигуранты — шесть жителей региона. В 2023 году они незаконно перевезли через границу янтарь, спрятанный в прицепе грузовика между паллетами с перевозимым грузом.

Задержали злоумышленников сотрудники ФСБ. Из незаконного оборота изъяли тогда янтарь общей стоимостью более 2,9 млн рублей.

Мужчины получили от 7 лет и 1 месяца до 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.