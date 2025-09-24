Ричмонд
Страшное ЧП в Салавате: пенсионерка умерла в собственной квартире

В Башкирии пенсионерка погибла в пожаре у себя в квартире.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 24 сентября, в доме по улице Нефтяников в башкирском городе Салавате произошел пожар в двухкомнатной квартире. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, 85-летняя хозяйка жилья была обнаружена без признаков жизни в ванной комнате.

По информации ведомства, огнеборцы приступили к тушению возгорания уже через пять минут после поступления сообщения о пожаре. В ходе спасательной операции из опасной зоны были эвакуированы 10 человек.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

Сотрудники экстренной службы обратились к жителям республики с призывом неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электроприборов: своевременно снимать устройства с зарядки, не оставлять их без присмотра и регулярно проверять исправность электрооборудования.

