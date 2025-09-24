В Прикамье больше трёх месяцев ищут мужчину, который ушёл из дома и исчез

Речь идёт о 37-летнем жителе Березников, который пропал летом 2025 года. Как рассказывает отряд, в последний раз Сергея Храмцова видели 16 июня на улице Челюскинцев. Мужчина ушёл из дома и бесследно пропал. На протяжении нескольких месяцев его местонахождение остаётся неизвестно. В сентябре 2025 года поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировки с приметами и фотографией исчезнувшего мужчины. По данным волонтёров, Сергей имеет худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. Рост мужчины составляет около 180 сантиметров.