В Прикамье больше трёх месяцев ищут мужчину, который ушёл из дома и исчез

Поиск мужчины, который ушёл из дома и исчез, ведётся в Пермском крае больше трёх месяцев, сообщает «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт о 37-летнем жителе Березников, который пропал летом 2025 года. Как рассказывает отряд, в последний раз Сергея Храмцова видели 16 июня на улице Челюскинцев. Мужчина ушёл из дома и бесследно пропал. На протяжении нескольких месяцев его местонахождение остаётся неизвестно. В сентябре 2025 года поисковый отряд опубликовал в социальных сетях ориентировки с приметами и фотографией исчезнувшего мужчины. По данным волонтёров, Сергей имеет худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и голубые глаза. Рост мужчины составляет около 180 сантиметров.
В день своего исчезновения пропавший был одет в серую кофту на молнии, тёмно-синие спортивные штаны и сетчатые кеды тёмно-синего цвета с белой подошвой. В организации отдельно подчеркнули, что Сергей может находиться в любом населённом пункте Пермского края.
«Всех, кому известно местонахождение Сергея, просим сообщить по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; 8−912−880−41−60 — волонтёры», — заключили в отряде «Регион59 — поиск пропавших людей».