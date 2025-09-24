Минчанин отправится в колонию строгого режима за эксгибиционизм

Жертвами минчанина две девушки-студентки в возрасте 17 лет стали еще 27 февраля 2025 года. В тот день, будучи нетрезвым, он прогуливался по улице Казинца, когда увидел силдевшую на лавочке одинокую девушку. Как стало известно позднее, та ждала подругу, которая зашла в магазин. Минчанин присел неподалеку от нее, а затем окликнул. Когда девушка обратила на него внимание, он обнажил часть своего тела и стал совершать непристойные действия. Девушка испугалась, и чобы в свобю очередь напугать хултигана, начала снимать происходящее на свой телефон, пока ее подруга не вышла из магазина.