Минчанин отправится в колонию строгого режима за эксгибиционизм, напугавший двух студенток. Подробности рассказали в агентстве «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру города.
Жертвами минчанина две девушки-студентки в возрасте 17 лет стали еще 27 февраля 2025 года. В тот день, будучи нетрезвым, он прогуливался по улице Казинца, когда увидел силдевшую на лавочке одинокую девушку. Как стало известно позднее, та ждала подругу, которая зашла в магазин. Минчанин присел неподалеку от нее, а затем окликнул. Когда девушка обратила на него внимание, он обнажил часть своего тела и стал совершать непристойные действия. Девушка испугалась, и чобы в свобю очередь напугать хултигана, начала снимать происходящее на свой телефон, пока ее подруга не вышла из магазина.
Студентки направились в колледж, но экгибиционист последовал за ними, что напугало подростков еще больше. Они убежали и рассказали преподавателю колледжа о случившемся, а та вызвала милицию.
Минчанина задержали, и оказалось, что он уже восемь раз привлекался к уголовной ответственности, семь из которых — за совершение аналогичных хулиганств. В отношении 40-летнего мужчины возбудили уголовное дело.
Отрицать свою вину он не стал, а резщультаты экспертизы показали, что у него имеется психисческое расстройство личности — эксгибиционизм..
«Суд признал его виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, отличающихся по своему содержанию исключительным цинизмом, совершенных повторно (злостном хулиганстве). — рассказали в прокуратцре Минска. — Нна основании ч. 2 ст. 339 УК, присоединив неотбытую часть наказания по приговору суда Центрального района от 08.02.2022, суд назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 2 месяца, которые обвиняемый проведет в исправительной колонии в условиях строгого режима».
Приговор вступил в законную силу.
Ранее мы сообщали, что семейная пара купила дом с мумией на Гродненщине.
А еще КГК обнародовал детали схемы выплаты серых зарплат водителям в трех фирмах такси в Минске: «Серую зарплату» получали 550 сотрудников, ущерб составил 680 000 рублей".
Также мы писали, что Польша официально уведомила Беларусь о времени открытия границы.