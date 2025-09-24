Большегруз влетел в легковое авто на трассе в Приморье — погибла женщина

Полиция Находки устанавливает обстоятельства смертельного ДТП по дороге во Врангель. В результате столкновения большегруза и легкового авто погибла 65-летняя женщина-водитель, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
В дежурную группу Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находке поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 153 км автодороги «Артем-Находка-Порт Восточный».
На место пришествия прибыли медики, спасатели, сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, руководство Управления Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю и Госавтоинспекции ОМВД России по городу Находке.
Предварительно установлено, что 55-летний водитель большегруза Вольво, двигаясь со стороны города Находки в направлении микрорайона Врангель, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Киа Рио» под управлением 65-летней женщины. В результате аварии женщина-водитель автомашины «Киа Рио» погибла на месте происшествия.
«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства автоаварии. Назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение», — сообщили в пресс-службе полиции.
