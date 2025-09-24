Большегруз влетел в легковое авто на трассе в Приморье — погибла женщина

Предварительно установлено, что 55-летний водитель большегруза Вольво, двигаясь со стороны города Находки в направлении микрорайона Врангель, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем «Киа Рио» под управлением 65-летней женщины. В результате аварии женщина-водитель автомашины «Киа Рио» погибла на месте происшествия.