Стали известны подробности убийства туриста гидом в национальном парке Приморья

Во-первых, убийца вину в преступлении так и не признал. Во-вторых, он в 2000 году уже был осуждён за убийство, сопряжённое с изнасилованием, на 22 года лишения свободы. (Пресс-служба не указывает, что убийца был освобождён досрочно; исходя из этого следует, что особо тяжкое преступление против жизни мужчина совершил в тот же год, когда вышел из колонии по завершению срока наказания за предыдущее особо тяжкое преступление).