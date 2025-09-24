Стали известны подробности убийства туриста гидом в национальном парке Приморья

Во-первых, убийца вину в преступлении так и не признал. Во-вторых, он в 2000 году уже был осуждён за убийство, сопряжённое с изнасилованием, на 22 года лишения свободы. (Пресс-служба не указывает, что убийца был освобождён досрочно; исходя из этого следует, что особо тяжкое преступление против жизни мужчина совершил в тот же год, когда вышел из колонии по завершению срока наказания за предыдущее особо тяжкое преступление).
В октябре 2022 года односельчанин, житель Красного Яра, предложил освободившемуся из мест лишения свободы знакомому подработать гидом — сопроводить группу туристов на рыбалку в Охотничье лесничество Верхне-Перевальнинского лесхоза в пределах заповедника. Один из туристов, прибывших в зимовье, был приглашён в качестве повара. Приготовив ужин, он немного посидел с остальными и ушёл спать.
Между поваром и гидом возникла ссора, и гид сперва ударил оппонента в нос кулаком, затем — в грудь хозяйственным ножом. Повар умер от обильной кровопотери.
Приговор убийце-рецидивисту в законную силу ещё не вступил, обе стороны имеют право оспорить его.
Пока неясно, удостоят ли правоохранительные и надзорные органы вниманием тот факт, что житель села Красный Яр привлёк к оказанию услуг населению такого неблагонадёжного гражданина, как убийцу-насильника, только что «откинувшегося с зоны».