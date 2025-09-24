Двух серийных воров задержали в Воронежской области

Воронежские полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж мужчин. Оба — жители Лискинского района. Одному 26, другому — 27 лет. По данным полиции, задержанные причастны к кражам на территории Лискинского, Каменского и Острогожского районов.
Мужчины проникали в помещения, демонтируя стеклопакеты, и пытались похитить деньги из банкоматов, путем взлома и поджога. Общий ущерб оценивается в более 6 миллионов рублей. Для передвижения подозреваемые использовали угнанные автомобили. Затем машины разбирали и продавали на запчасти.
Во время обысков у задержанных обнаружили автозапчасти, два автомобиля, терминалы и оборудование, использовавшееся в преступной деятельности.
По факту возбудили два уголовных дела. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.