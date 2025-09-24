Двух серийных воров задержали в Воронежской области

Мужчины проникали в помещения, демонтируя стеклопакеты, и пытались похитить деньги из банкоматов, путем взлома и поджога. Общий ущерб оценивается в более 6 миллионов рублей. Для передвижения подозреваемые использовали угнанные автомобили. Затем машины разбирали и продавали на запчасти.