Двух серийных воров задержали в Воронежской области

Воры обчистили терминалы на 6 миллионов в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские полицейские задержали двоих подозреваемых в серии краж мужчин. Оба — жители Лискинского района. Одному 26, другому — 27 лет. По данным полиции, задержанные причастны к кражам на территории Лискинского, Каменского и Острогожского районов.

Мужчины проникали в помещения, демонтируя стеклопакеты, и пытались похитить деньги из банкоматов, путем взлома и поджога. Общий ущерб оценивается в более 6 миллионов рублей. Для передвижения подозреваемые использовали угнанные автомобили. Затем машины разбирали и продавали на запчасти.

Во время обысков у задержанных обнаружили автозапчасти, два автомобиля, терминалы и оборудование, использовавшееся в преступной деятельности.

По факту возбудили два уголовных дела. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.