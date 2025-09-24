Ричмонд
В Минском районе при пожаре в доме погибли два человека

В агрогородке Колодищи Минского района 21 сентября загорелся жилой дом. Об этом информирует МЧС Беларуси.

Источник: МЧС

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что дым идет из окна комнаты на первом этаже. В результате пожара есть двое погибших — хозяйка дома (1961 года рождения) и ее супруг (1960 года рождения). Также повреждено имущество, стены и потолочное покрытие. В ведомстве сообщили, что причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.