В Минском районе при пожаре в доме погибли два человека

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что дым идет из окна комнаты на первом этаже. В результате пожара есть двое погибших — хозяйка дома (1961 года рождения) и ее супруг (1960 года рождения). Также повреждено имущество, стены и потолочное покрытие. В ведомстве сообщили, что причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются.