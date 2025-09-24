Ричмонд
СК работает в консульстве Армении в Петербурге, где умер экс-чиновник

СК работает на месте смерти Авакяна в консульстве Армении в Петербурге.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Следователи СК работают в здании консульства Армении в Петербурге, где скончался экс-чиновник Борис Авакян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУ СК по городу.

«Наши следователи работают на месте происшествия», — сообщила собеседница агентства, отвечая на вопрос журналиста о гибели Авакяна.

Предварительно сообщалось, со ссылкой на источник, что Авакян покончил с собой. Во вторник он сбежал из Кронштадтского районного суда, где ему избирали меру пресечения, сообщала руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.