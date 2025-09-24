Ричмонд
Трагедия: В Молдове пенсионер упал в колодец глубиной 23 метра и погиб

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове пенсионер упал в колодец и погиб. Трагический случай произошел во вторник, 23 сентября, в селе Жапка Флорештского района.

Вызвавший спасателей очевидец рассказал, что 86-летний мужчина провалился в колодец глубиной около 23 метров. К несчастью, сельчанин погиб, на поверхность извлекли его бездыханное тело, пишет pulsmedia.md.

Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

