Трагедия: В Молдове пенсионер упал в колодец глубиной 23 метра и погиб

В Молдове пенсионер упал в колодец и погиб. Трагический случай произошел во вторник, 23 сентября, в селе Жапка Флорештского района.
Вызвавший спасателей очевидец рассказал, что 86-летний мужчина провалился в колодец глубиной около 23 метров. К несчастью, сельчанин погиб, на поверхность извлекли его бездыханное тело, пишет pulsmedia.md.
Полиция расследует все обстоятельства случившегося.
