В Армении убили главу общины, победившего кандидата от партии Пашиняна

В Армении убит глава общины Паракар Володя Григорян, сообщает Armenpress со ссылкой на МВД страны.

Володя Григорян

В министерстве сообщили, что полицейские получили сигнал о стрельбе на Ереванском шоссе. В результате инцидента двое погибли, в том числе Григорян, один человек был ранен.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

Григорян был членом партии «Страна для жизни». «Убит наш лучший друг, исключительный патриот, руководитель общины Паракар, член политсовета партии “Страна для жизни” Володя Григорян. Да упокоит господь его душу…» — говорится в сообщении партии, опубликованном в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Володя Григорян был избран главой укрупненной общины Паракар в апреле. На выборах он победил кандидата от партии Никола Пашиняна «Гражданский договор». В выборах в Паракаре приняли участие три партии и один блок, передавал «Sputnik Армения». Голоса распределились следующим образом: партия «Гражданский договор» (кандидат Людвиг Гюльназарян) — 3669, блок «Единство» (включая партии «Страна для жизни» и «Победа», кандидат Володя Григорян) — 6508.

