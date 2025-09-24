У нетрезвого водителя из Усть-Кута конфисковали «Мерседес Бенц Е200». 35-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, в тот момент его остановили инспекторы ДПС для проверки документов. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.
— Нарушителя отстранили от управления машиной, а также начали уголовное преследование. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года, — пояснили в пресс-службе ведомства.
Также Иркутский областной суд конфисковал в доход государства транспортное средство.
