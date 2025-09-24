У нетрезвого водителя из Усть-Кута конфисковали «Мерседес Бенц Е200». 35-летний мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, в тот момент его остановили инспекторы ДПС для проверки документов. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.