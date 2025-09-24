Крым побил собственный рекорд по пожарам

Крым побил собственный рекорд десятилетней давности по пожарам: выгорели площади в 5200 гектаров и более. Об этом рассказал начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Крым Дмитрий Боровский в эфире радио «Спутник в Крыму».
Только за последний месяц произошло более 600 случаев, из них на открытой местности произошло свыше 500 пожаров сухой растительности. По данным ведомства, эта картина отражает 83% всех ЧП.
При этом было зафиксировано 60 крупных пожаров. Один из них случился 6 сентября в районе села Камышинка Симферопольского района.
«Самый крупный пожар произошел в августе. Горел сухостой между Белогорским и Советским районами. Площадь возгорания составила 5200 гектаров. Также существовала угроза для четырех населенных пунктов», — пояснил Дмитрий Боровский.
Основная причина возгораний — человеческая беспечность. Из-за этого происходит 75% случаев. На следующем месте — нарушение требований пожарной безопасности. За такого рода вредительство штрафуют на суммы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей. По словам Дмитрия Боровского, по предварительным итогам этого года уже выписано 970 штрафов.
Ранее мы писали о пожаре в районе сел Ключи и Веселое под Симферополем. Площадь возгорания составила 50 га.