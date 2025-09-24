Крым побил собственный рекорд по пожарам

Основная причина возгораний — человеческая беспечность. Из-за этого происходит 75% случаев. На следующем месте — нарушение требований пожарной безопасности. За такого рода вредительство штрафуют на суммы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей. По словам Дмитрия Боровского, по предварительным итогам этого года уже выписано 970 штрафов.