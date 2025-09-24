В Башкирии экс-полицейского посадили за взятку

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокуратуры экс-заместителя начальника отдела МВД России по Мелеузовскому району признали виновным по статье «получение взятки за незаконные действия (бездействие)» и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов на 3 года. Также он лишен специального звания. Мужчину взяли под стражу в зале суда.
Ранее прокуратура сообщала, что обжалует приговор в отношении экс-сотрудника полиции за покровительство незаконному бизнесу. Тогда суд его действия переквалифицировал с получения взятки в особо крупном размере (2,5 млн рублей) на получение взятки в значительном размере (143 тыс. рублей) и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, который был снижен до 300 тысяч рублей ввиду зачета времени содержания подсудимого под стражей и исполнения запрета определенных действий. Надзорное ведомство с таким мягким наказанием не согласилось.
Кроме того, по требованию прокуратуры полицейского уволили со службы в связи с утратой доверия. По иску надзорного ведомства с него в пользу государства взыскали более 11 млн рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.