В Башкирии экс-полицейского посадили за взятку

Ранее прокуратура сообщала, что обжалует приговор в отношении экс-сотрудника полиции за покровительство незаконному бизнесу. Тогда суд его действия переквалифицировал с получения взятки в особо крупном размере (2,5 млн рублей) на получение взятки в значительном размере (143 тыс. рублей) и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, который был снижен до 300 тысяч рублей ввиду зачета времени содержания подсудимого под стражей и исполнения запрета определенных действий. Надзорное ведомство с таким мягким наказанием не согласилось.