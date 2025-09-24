Ричмонд
Автомобиль ВАЗ-2109 полностью уничтожен огнем при ночном пожаре в Воронеже

Инцидент произошел на улице Димитрова в Левобережном районе.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на вторник, 24 сентября, в Воронеже на улице Димитрова сгорел автомобиль. Около полуночи на пульт оперативно-дежурной службы МЧС поступило сообщение о возгорании легковушки у дома № 132а.

Как установили пожарные, горящим объектом оказался автомобиль ВАЗ-2109 («девятка»). Огонь охватил машину настолько быстро, что спасти ее не представилось возможным. В результате отечественный автомобиль был полностью уничтожен.

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали пламя. На всю операцию понадобилось около 14 минут — уже к 00:23 пожар был полностью потушен.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Владелец транспортного средства теперь остался без автомобиля. Сейчас устанавливаются причины возгорания.