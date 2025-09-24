Бывшего замминистра обороны Тимура Иванова проверяют на причастность к хищениям 9 млрд рублей

Интересно, что помимо госпожи Мерваезовой досудебные соглашения о сотрудничестве по данному делу с прокуратурой уже заключили как минимум два фигуранта: Евгений Горбачев и Андрей Белков. Первый уже был осужден в октябре 2024 года Савеловским райсудом Москвы к пяти с половиной годам колонии за причастность к хищению путем мошенничества (ст. 159 УК) в 2015—2016 годах 360 млн руб. при строительстве в Арктике радиолокационных станций и пунктов наведения авиации. Проходивший вместе с ним по делу Виталий Прудников подписал контракт с Минобороны и ушел на СВО, расследование в отношении него по этому делу приостановили. Однако, как стало известно «Ъ», недавно он был задержан и доставлен в столицу, где 19 августа Мещанский райсуд Москвы санкционировал его арест уже по новому делу — о хищении 9 млрд бюджетных средств.