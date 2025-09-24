В Беларусь пытались незаконно ввезти три партии товара иностранного производства

Также два микроавтобуса с прицепами остановили в Буда-Кошелевском и Рогачевском районах. Один из микроавтобусов перевозил 2,5 тыс. единиц продуктов питания, обуви и одежды, игрушек для животных и др. Стоимость партии товара составила более Br160 тыс. Второй микроавтобус перевозил более 1 тыс. схожих товаров на сумму, превышающую Br32 тыс. У водителей указанных транспортных средств не было каких-либо документов для транспортировки.