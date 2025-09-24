В Беларусь пытались незаконно ввезти три партии товара иностранного производства

Таможенники в Пуховичском районе остановили грузовик, который перевозил крупную партию товаров: от одежды и обуви до квадроциклов и электромопеда. Суммарно насчитывалось 26,5 тыс. единиц товара, общая стоимость которых составила примерно Br1,5 млн. Документы на товар, которые представил водитель, оказались недействительными.
Также два микроавтобуса с прицепами остановили в Буда-Кошелевском и Рогачевском районах. Один из микроавтобусов перевозил 2,5 тыс. единиц продуктов питания, обуви и одежды, игрушек для животных и др. Стоимость партии товара составила более Br160 тыс. Второй микроавтобус перевозил более 1 тыс. схожих товаров на сумму, превышающую Br32 тыс. У водителей указанных транспортных средств не было каких-либо документов для транспортировки.
Товары, как отметили в ГТК, были ввезены без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей. В отношении перевозчиков, юрлица и индивидуальных предпринимателей из Беларуси начаты административные процессы.