В Салавате проверили качество воздуха после атаки беспилотников

Специалисты Минприроды Башкирии совместно с аналитической службой провели замеры воздуха в городе Салавате после атаки беспилотников, сообщает министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.
Для исследования использовалась передвижная экологическая лаборатория. Точки отбора проб расположены на ул. Первомайской, 51 и северо-восточнее села Кантюковка Стерлитамакского района. Анализ проводился на содержание бензола, толуола, этилбензола, аммиака, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, м- и п-ксилола, а, а также о-ксилола.
Кроме того, круглосуточный мониторинг качества воздуха ведется на автоматизированных станциях по адресам: ул. С. Юлаева, 8б и ул. Первомайская, 18. По итогам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Ситуация находится на контроле.
Напомним, беспилотники ВСУ атаковали градообразующее предприятие Салавата утром 24 сентября. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Тушение пожара продолжается.