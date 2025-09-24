В Салавате проверили качество воздуха после атаки беспилотников

Для исследования использовалась передвижная экологическая лаборатория. Точки отбора проб расположены на ул. Первомайской, 51 и северо-восточнее села Кантюковка Стерлитамакского района. Анализ проводился на содержание бензола, толуола, этилбензола, аммиака, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, м- и п-ксилола, а, а также о-ксилола.