Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Салавате проверили качество воздуха после атаки беспилотников

По итогам проверок вредных веществ в воздухе не обнаружено.

Источник: Телеграм-канал Кирилла Первова

Специалисты Минприроды Башкирии совместно с аналитической службой провели замеры воздуха в городе Салавате после атаки беспилотников, сообщает министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.

Для исследования использовалась передвижная экологическая лаборатория. Точки отбора проб расположены на ул. Первомайской, 51 и северо-восточнее села Кантюковка Стерлитамакского района. Анализ проводился на содержание бензола, толуола, этилбензола, аммиака, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, м- и п-ксилола, а, а также о-ксилола.

Кроме того, круглосуточный мониторинг качества воздуха ведется на автоматизированных станциях по адресам: ул. С. Юлаева, 8б и ул. Первомайская, 18. По итогам исследований превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. Ситуация находится на контроле.

Напомним, беспилотники ВСУ атаковали градообразующее предприятие Салавата утром 24 сентября. По предварительным данным, пострадавших и жертв нет. Тушение пожара продолжается.