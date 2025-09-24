Ричмонд
Легковой автомобиль пострадал в серьезном ДТП под Ростовом

Очевидцы сообщили об аварии на трассе в Аксайском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 сентября, на трассе под Ростовом-на-Дону произошло ДТП, в котором довольно сильно пострадала легковушка. Рядом с поврежденной машиной видели большегруз. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

По словам людей, авария произошла в Аксайском районе, «немного дальше ТЦ “Мега”, в районе поселка Рассвет. Движение транспорта осложнилось на полосе в сторону Новочеркасска.

Официальный комментарий от управления Госавтоинспекции пока не поступал. Информация уточняется.

