Прокуратура утвердила обвинение советнику главы Сочи

«️Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц, которые обвиняются в различных преступлениях», — сообщили в прокуратуре.
В Сочи завершено расследование уголовного дела о создании преступного сообщества в похоронной сфере. По версии следствия, с августа 2023 по июль 2024 года чиновники администрации, сотрудники ритуальных организаций и предприниматели вымогали деньги за выделение мест на кладбищах. Общая сумма взяток превысила 12,8 млн рублей.
Одним из обвиняемых является советник главы Сочи Родион Пищур. Дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы.
