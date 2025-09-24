Ричмонд
Прокуратура утвердила обвинение советнику главы Сочи

СОЧИ, 24 сентября, ФедералПресс. В суд направлено уголовное дело в отношении 14 жителей Сочи. По версии следствия, они причастны к созданию и участию в преступном сообществе, а также к получению и даче взяток.

«️Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 14 лиц, которые обвиняются в различных преступлениях», — сообщили в прокуратуре.

В Сочи завершено расследование уголовного дела о создании преступного сообщества в похоронной сфере. По версии следствия, с августа 2023 по июль 2024 года чиновники администрации, сотрудники ритуальных организаций и предприниматели вымогали деньги за выделение мест на кладбищах. Общая сумма взяток превысила 12,8 млн рублей.

Одним из обвиняемых является советник главы Сочи Родион Пищур. Дело направлено в Центральный районный суд Сочи. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы и крупные штрафы.

