В Новосибирске арестовали командира роты ГИБДД по делу о взятке

Сотрудника ДПС заключили под стражу до конца ноября.

Источник: Комсомольская правда

Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест командира роты ГИБДД Александра Хохлова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

По данным следствия, Хохлов, командир первой роты первого батальона полка ДПС, проходит обвиняемым по статье о получении взятки. Суд рассмотрел ходатайство следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок ареста установлен до 21 ноября 2025 года.