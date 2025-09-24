В Новосибирске арестовали командира роты ГИБДД по делу о взятке

Центральный районный суд Новосибирска отправил под арест командира роты ГИБДД Александра Хохлова. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
По данным следствия, Хохлов, командир первой роты первого батальона полка ДПС, проходит обвиняемым по статье о получении взятки. Суд рассмотрел ходатайство следователя и постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу.
Срок ареста установлен до 21 ноября 2025 года.