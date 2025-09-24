Ричмонд
Руслан Хасанов из Башкирии примет участие в кулинарном стресс-тесте

Уфимец испытает себя в кулинарном шоу Ивлева «Полная посадка».

Источник: Комсомольская правда

Клинический психолог из Уфы Руслан Хасанов станет участником нового телевизионного проекта «Полная посадка», который стартует на канале «Пятница!». В этом кулинарном стресс-тесте команды поваров-любителей будут пытаться обеспечить полную загрузку ресторана «Шеф by Ивлев».

35-летнему уфимцу, как и другим участникам, предстоит перед началом службы пройти мастер-класс от известного шеф-повара Константина Ивлева. Гостями заведения станут не только обычные посетители, но и российские знаменитости. В первом выпуске звездной посетительницей будет певица и актриса Екатерина Волкова.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.