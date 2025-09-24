Руслан Хасанов из Башкирии примет участие в кулинарном стресс-тесте

Клинический психолог из Уфы Руслан Хасанов станет участником нового телевизионного проекта «Полная посадка», который стартует на канале «Пятница!». В этом кулинарном стресс-тесте команды поваров-любителей будут пытаться обеспечить полную загрузку ресторана «Шеф by Ивлев».
35-летнему уфимцу, как и другим участникам, предстоит перед началом службы пройти мастер-класс от известного шеф-повара Константина Ивлева. Гостями заведения станут не только обычные посетители, но и российские знаменитости. В первом выпуске звездной посетительницей будет певица и актриса Екатерина Волкова.
