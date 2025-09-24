Сразу 24 чиновников задержали в Кыргызстане за контрабанду на границе с Казахстаном

Среди них семь налоговиков, шесть пограничников, семь работников фитосанитарной службы и четыре сотрудника весогабаритного контроля Минтранса — все они оказались причастными к контрабанде на пропускном пункте «Чалдовар-Автодорожный» Чуйской области на границе с Казахстаном.