Сразу 24 чиновников задержали в Кыргызстане за контрабанду на границе с Казахстаном

АСТАНА, 24 сен — Sputnik. Прямо на совещании в Госкомитете нацбезопасности Кыргызстана задержали 24 представителей министерств и ведомств, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ведомство.

Источник: Пресс-службы ГКНБ Кыргызстана

Среди них семь налоговиков, шесть пограничников, семь работников фитосанитарной службы и четыре сотрудника весогабаритного контроля Минтранса — все они оказались причастными к контрабанде на пропускном пункте «Чалдовар-Автодорожный» Чуйской области на границе с Казахстаном.

Их подельниками, по данным следователей спецслужб, к схеме причастны депутат местного кенеша Чалдовара и гражданин Узбекистана. Последний использовал свои фирмы для контрабанды. Госкомитет утверждает, что эти лица постоянно давали взятки чиновникам, чтобы те закрывали глаза на незаконный ввоз.

ГКНБ сообщает, что должностные лица создали схему по незаконному импорту товаров из стран ЕАЭС. Для этого использовались фиктивные документы.

В комитете разъяснили суть схемы: «толкачи» брали у фактических владельцев груза до $2 тысяч за фуру с контрабандным товаром. Чиновники госорганов получали в качестве вознаграждения от $57 до $80.