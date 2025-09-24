Ричмонд
В Магнитогорске пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту

В Магнитогорске (Челябинская область) пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что 47-летний мужчина в состоянии опьянения прибыл в аэропорт и не смог найти стойку регистрации, после чего начал громко выражаться грубой нецензурной бранью.

На замечания службы авиационной безопасности не отреагировал, напротив — начал громче ругаться и размахивать руками. Тогда к дебоширу для урегулирования ситуации подошел менеджер по работе с авиакомпаниями. Он принял решение отказать пассажиру в посадке и перелете в Москву, также вызвал наряд транспортной полиции.

Стражи порядка направили мужчину в наркологический диспансер, в выдыхаемом воздухе медики зафиксировали 1.630 мг/л алкоголя.

«Кроме того, правоохранители установили, что дебошир ранее уже привлекался к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественных местах, а также был судим по статье 160 УК РФ», — отметили в Южно-Уральском ЛУ МВД России на транспорте.

В итоге на фигуранта составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Суд назначил ему административный арест пять суток.