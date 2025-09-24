В Магнитогорске пьяный пассажир устроил дебош в аэропорту

На замечания службы авиационной безопасности не отреагировал, напротив — начал громче ругаться и размахивать руками. Тогда к дебоширу для урегулирования ситуации подошел менеджер по работе с авиакомпаниями. Он принял решение отказать пассажиру в посадке и перелете в Москву, также вызвал наряд транспортной полиции.