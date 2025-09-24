Под Уфой в квартире сын нашел тела родителей

В одной из квартир в Зубово произошла жуткая трагедия. По предварительным данным, 44-летний мужчина из ревности задушил свою 42-летнюю супругу, а затем добровольно ушел из жизни. Мертвых родителей обнаружил в квартире их взрослый сын. Он вызвал правоохранителей.
«Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ прокомментировали случившееся.
«Следственным управлением СК России по РБ устанавливаются обстоятельства смерти супругов в квартире в селе Зубово Уфимского района. В рамках расследуемого уголовного дела умерший мужчина проверяется на причастность к убийству своей супруги», — сообщили в ведомстве.