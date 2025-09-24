Под Уфой в квартире сын нашел тела родителей

В одной из квартир в Зубово произошла жуткая трагедия. По предварительным данным, 44-летний мужчина из ревности задушил свою 42-летнюю супругу, а затем добровольно ушел из жизни. Мертвых родителей обнаружил в квартире их взрослый сын. Он вызвал правоохранителей.