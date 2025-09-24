В Екатеринбурге террориста посадили на 24 года

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал виновным Романа Сабадаша по пяти уголовным статьям. Мужчина проведёт 24 года в заключении за совершенные преступления, в числе которых ст. 275 УК РФ «Государственная измена», ч. 2 ст. 205 УК РФ «Покушение на совершение террористического акта, организованной группой», а также ч. 4 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного паспорта гражданина». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.