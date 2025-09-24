Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тела родителей нашел ребенок: под Уфой трагически погибла семейная пара

В Уфимском районе ребенок нашел трупы родителей.

Источник: Комсомольская правда

В селе Зубово Уфимского района произошла трагедия: в одном из домов обнаружены тела супругов. По предварительной информации, 44-летний мужчина мог застрелить свою 42-летнюю жену, после чего его нашли мертвым.

Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела проверяется причастность умершего мужчины к убийству супруги.

По данным UFA1.ru, трагедия произошла во вторник, 23 сентября. Мужчина работал вахтовым методом, а в семье часто возникали ссоры. У погибших остались двое детей: тела обнаружил старший ребенок, младший в это время находился у родственников.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.