Тела родителей нашел ребенок: под Уфой трагически погибла семейная пара

В селе Зубово Уфимского района произошла трагедия: в одном из домов обнаружены тела супругов. По предварительной информации, 44-летний мужчина мог застрелить свою 42-летнюю жену, после чего его нашли мертвым.
Как сообщили в Следственном комитете Башкирии, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В рамках уголовного дела проверяется причастность умершего мужчины к убийству супруги.
По данным UFA1.ru, трагедия произошла во вторник, 23 сентября. Мужчина работал вахтовым методом, а в семье часто возникали ссоры. У погибших остались двое детей: тела обнаружил старший ребенок, младший в это время находился у родственников.
