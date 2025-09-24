В Нижнем Тагиле участницу наркогруппировки приговорили к 9 годам колонии

Суд Нижнего Тагила 24 сентября вынес приговор 59-летней жительнице Нижнего Новгорода за попытку продажи крупной партии наркотиков. Её приговорили к девяти годам колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Женщина была участницей преступной группы (ОПГ), которая производила и продавала наркотики через интернет. Группа организовала лабораторию на даче в Нижнем Тагиле, где производила мефедрон.
В феврале 2025 года полиция задержала одного из участников преступления и изъяла 19 килограммов наркотиков. Затем правоохранители провели спецоперацию: под видом преступников они предложили женщине перевезти семь килограмм мефедрона из Нижнего Тагила в Уфу. Когда она приехала за наркотиками, её задержали — вместо запрещенных веществ она взяла муляж, подготовленный полицией.
— Женщина признана виновной в совершении преступления по части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению», части 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”), организованной группой, в особо крупном размере», — уточнили в прокуратуре.
Дело рассматривали с участием присяжных, которые единогласно признали женщину виновной. Суд назначил наказание в виде девяти лет колонии общего режима. Поиск организатора преступной группы продолжается.