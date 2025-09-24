В Нижнем Тагиле участницу наркогруппировки приговорили к 9 годам колонии

В феврале 2025 года полиция задержала одного из участников преступления и изъяла 19 килограммов наркотиков. Затем правоохранители провели спецоперацию: под видом преступников они предложили женщине перевезти семь килограмм мефедрона из Нижнего Тагила в Уфу. Когда она приехала за наркотиками, её задержали — вместо запрещенных веществ она взяла муляж, подготовленный полицией.