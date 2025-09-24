Новороссийск подвергся атаке украинских БПЛА и БЭК. Что известно

Новороссийск подвергся комбинированной атаке беспилотников, которая привела к гибели людей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее «чудовищной атакой со стороны киевского режима». По его словам, беспилотники ударили по городу в разгар дня.
По данным главы региона, в результате атаки двое человек погибли и трое пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы.
По информации телеграм-канала SHOT, в здание сервиса по прокату самокатов попал украинский беспилотник, в результате чего в подвале оказались заблокированы три человека. К ним были направлены спасатели.
Параллельно с атакой с воздуха была предпринята попытка удара с моря. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК).
По данным SHOT, минимум пять украинских морских дронов были уничтожены при попытке атаковать береговую линию.
Как сообщает РБК, был поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, двое сотрудников пострадали.