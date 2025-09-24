Подозреваемому в убийстве Евгения Яшина из Красноуфимска избрали меру пресечения

В Красноуфимске 22 сентября на известного ученого Евгения Яшина сзади напал мужчина с ножом. Им оказался 62-летний рецидивист Ф. Сираев. Перед нападением между ученым и нападавшим произошел конфликт. Красноуфимский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сираева. По версии следствия, он причастен к смерти Евгения Яшина. Его обвиняют в умышленном убийстве.
— Суд согласился с доводами следователя и избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей по 21 ноября 2025 года, — сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Напомним, что Евгению Яшину было 70 лет. Всю свою жизнь он посвятил образованию и сельскому хозяйству. Яшин был кандидатом экономических наук, доцентом и почетным работником сферы. О смерти ученого стало известно 23 сентября. Прощание с Евгением Яшиным состоялось 24 сентября в Красноуфимске.