Подозреваемому в убийстве Евгения Яшина из Красноуфимска избрали меру пресечения

В Красноуфимске 22 сентября на известного ученого Евгения Яшина сзади напал мужчина с ножом. Им оказался 62-летний рецидивист Ф. Сираев. Перед нападением между ученым и нападавшим произошел конфликт. Красноуфимский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Сираева. По версии следствия, он причастен к смерти Евгения Яшина. Его обвиняют в умышленном убийстве.