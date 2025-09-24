Жительница Подмосковья погибла после того, как соседка подожгла ее квартиру

В подмосковном Воскресенске задержали 45-летнюю местную жительницу по подозрению в жестоком убийстве своей соседки. По версии следствия, женщина из-за конфликта подожгла входную дверь в квартиру жертвы, что привело к ее гибели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.
Как полагают следователи, подозреваемая 23 сентября пришла к квартире своей 47-летней соседки, облила дверь горючей жидкостью и устроила пожар. Когда спасатели потушили огонь, в выгоревшей квартире они обнаружили тело хозяйки с ожогами.
Момент преступления, когда женщина подходит к двери с канистрой, зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Кроме того, на месте происшествия были найдены канистры из-под горючего, а в квартире подозреваемой проведен обыск. В ведомстве добавили, что по делу уже допрошены свидетели и назначены все необходимые судебные экспертизы.
В ближайшее время задержанной предъявят официальное обвинение в убийстве, совершенном общеопасным способом. Следствие также будет ходатайствовать в суде о ее аресте.