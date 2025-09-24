Жительница Подмосковья погибла после того, как соседка подожгла ее квартиру

Момент преступления, когда женщина подходит к двери с канистрой, зафиксировала камера наружного видеонаблюдения. Кроме того, на месте происшествия были найдены канистры из-под горючего, а в квартире подозреваемой проведен обыск. В ведомстве добавили, что по делу уже допрошены свидетели и назначены все необходимые судебные экспертизы.