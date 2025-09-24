В Пермском крае раненному из винтовки школьнику выплатили 1 миллион рублей

Школьник, раненный из винтовки на уроке в Пермском крае, получил компенсацию в 1 миллион рублей, сообщает краевая прокуратура.
Речь идёт об инциденте, который случился в Кудымкаре в 2024 году. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что 16 октября местный школьник был ранен из пневматической винтовки прямо во время урока. Юноша получил выстрел в голову от сверстника. После мальчика госпитализировали и прооперировали.
Следователи СКР и прокуратура Пермского края заинтересовались инцидентом и начали свои проверки. В сентябре 2025 года надзорный орган сообщил, что проверка была завершена, а после неё принят ряд мер.
Прокуратура выяснила, что причиной инцидента стало несоблюдение требований безопасности на уроке. Учредителю школы — администрации Кудымкарского округа — внесли представление, а должностных лиц привлекли к ответственности. Отдельное наказание получил и директор школы.
«За нарушения прав и свобод обучающихся директор школы привлечён к административной ответственности с назначением штрафа. Кроме того, в пользу пострадавшего ребёнка по иску городского прокурора с образовательной организации судом взыскана компенсация морального вреда», — рассказали в прокуратуре Пермского края.
Размер компенсации составил один миллион рублей.