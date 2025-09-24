Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бес попутал: В Молдове бывший священник избил пожилую женщину — она скончалась

Бывшего священника задержали на 72 часа.

Источник: Комсомольская правда

Бывший священник на севере Молдовы до смерти избил пожилую женщину.

Факт случившегося подтвердили в полиции Дрокиевского района. По информации местных журналистов, бывший священник в результате конфликта избил пожилую женщину, после чего она скончалась.

Бывшего священника задержали на 72 часа.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причин смерти.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Готовится к проигрышу: Санду опять заявила, что независимость Молдовы в опасности, и готовится обвинить во всех грехах Россию.

А также обвинила Россию в том, что она «тратит огромные средства на обоих берегах Днестра» для дестабилизации в Молдове (далее…).

Житель Кишинева торгует на блошином рынке: «Если останется нынешняя власть еще на четыре года, у нас не то, что куска хлеба, даже сухарей не будет!».

Сергею Владимировичу до пенсии еще год, но на работу его не берут или предлагают копейки в качестве зарплаты [видео] (далее…).

Неуловимый Цуцу: Бывший молдавский депутат смог попасть из Украины в Приднестровье только за ОЧЕНЬ большие деньги — силовики.

Украина давно закрыла для передвижения приднестровский участок молдавско-украинской границы (далее…).