В Башкирии по федеральной программе построят школу, каток и агродеревню

В трех районах Башкирии началось строительство объектов на 3 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В трех районах Башкирии стартовало строительство крупных социальных и инфраструктурных объектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ). Общий объем инвестиций в проекты составляет почти 3 миллиарда рублей.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства республики, в текущем году начались работы по возведению школы на 500 учеников в Бураево стоимостью 1,2 миллиарда рублей, крытого катка в селе Раевский Альшеевского района за 834 миллиона рублей, агродеревни в населённом пункте Еремеево Чишминского района.

Вице-премьер правительства — министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов пояснил, что проект агродеревни включает строительство 100 частных жилых домов с подведением необходимых коммуникаций: газа, электричества, автомобильной дороги и тротуаров.

На реализацию программы КРСТ в Башкирии в 2025 году направлено более 1,687 миллиарда рублей из средств федерального и регионального бюджетов.

