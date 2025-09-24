Ричмонд
Очередное ДТП с автобусом произошло в Омске

Троим пассажирам пассажирского транспорта понадобилась медицинская помощь.

Прокуратура города Омска взяла на контроль ход проверки по факту аварии с пассажирским автобусом. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днём на ул. 2-я Солнечная.

В районе дома № 49 б водитель автобуса НефАЗ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с легковым автомобилем.

В салоне автобуса находились 45 пассажиров. В результате медицинская помощь понадобилась троим женщинам 78-ти, 76-ти и 66-ти лет.

За рулём пассажирского транспорта находился 37-летний водитель. За рулём легкового авто — 62-летний мужчина.

Это далеко не первая авария с пассажирским транспортом в Омске, которая происходит за последние несколько месяцев. В конце августа семь человек пострадали во время столкновения автобуса с легковыми авто на пересечении улиц Лукашевича и Крупской.

За день до этого аналогичная авария произошла на улице Лукашевича, недалеко от G-Drive Арены.